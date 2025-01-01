Pie

Disegna un settore riempito di un'ellisse iscritta in un rettangolo con angoli a (x1, y1) e (x2, y2). I confini del settore vengono tagliati da linee dal centro dell'ellisse, che si estendono a due punti con le coordinate (x3, y3) e (x4, y4).

void Pie(

int x1,

int y1,

int x2,

int y2,

int x3,

int y3,

int x4,

int y4,

const uint clr,

const uint fill_clr

);

Parametri

x1

[in] coordinata X dell'angolo superiore sinistro che forma il rettangolo.

y1

[in] coordinata Y dell'angolo superiore sinistro che forma il rettangolo.

x2

[in] coordinata X dell'angolo in basso a destra che forma il rettangolo.

y2

[in] coordinata Y dell'angolo in basso a destra che forma il rettangolo.

x3

[in] coordinata X del primo punto, al quale viene disegnata una linea dal centro rettangolare per ottenere il limite dell'arco.

y3

[in] coordinata Y del primo punto, al quale viene disegnata una linea dal centro rettangolare per ottenere il limite dell'arco.

x4

[in] coordinata X del secondo punto, al quale viene disegnata una linea dal centro rettangolare per ottenere il limite dell'arco.

y4

[in] coordinata Y del secondo punto, al quale viene disegnata una linea dal centro rettangolare per ottenere il limite dell'arco.

clr

[in] Colore del bordo del settore nel formato ARGB.

fill_clr

[in] Colore di riempimento del settore nel formato ARGB. Usa la funzione ColorToARGB() per convertire un colore nel formato ARGB.

Disegna un settore riempito di un'ellisse con centro a punto (x, y), incisi nel rettangolo, con raggi x e ry. I confini del settore vengono tagliati dal centro dell'ellisse da raggi formati da angoli fi3 e fi4.

void Pie(

int x,

int y,

int rx,

int ry,

int fi3,

int fi4,

const uint clr,

const uint fill_clr

);

Disegna un settore riempito di un'ellisse con centro al punto (x, y), inciso in rettangolo, con raggi rx e ry e restituisce anche le coordinate dei limiti dell'arco. I confini del settore vengono tagliati dal centro dell'ellisse da raggi formati da angoli fi3 e fi4.

void Pie(

int x,

int y,

int rx,

int ry,

int fi3,

int fi4,

int& x3,

int& y3,

int& x4,

int& y4,

const uint clr,

const uint fill_clr

);

Parametri

x

[in] coordinate X del centro ellisse.

y

[in] coordinate Y del centro ellisse.

rx

[in] Raggio dell'ellisse sull'asse Y, in pixel.

ry

[in] Raggio dell'ellisse sull'asse Y, in pixel.

fi3

[in] Angolo in radianti, che definisce il primo limite dell'arco.

fi4

[in] Angolo in radianti, che definisce il secondo limite dell'arco.

x3

[out] Variabile per ottenere la coordinata X del primo limite dell'arco.

y3

[out] Variabile per ottenere la coordinata Y del primo limite dell'arco.

x4

[out] Variabile per ottenere la coordinata X del secondo limite dell'arco.

y4

[out] Variabile per ottenere la coordinata Y del secondo limite dell'arco.

clr

[in] Colore del bordo del settore nel formato ARGB.

fill_clr

[in] Colore di riempimento del settore nel formato ARGB. Usa la funzione ColorToARGB() per convertire un colore nel formato ARGB.

Esempi di chiamata dei metodi della classe: