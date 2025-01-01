- Attach
- Arc
- Pie
- FillPolygon
- FillEllipse
- GetDefaultColor
- ChartObjectName
- Circle
- CircleAA
- CircleWu
- Create
- CreateBitmap
- CreateBitmapLabel
- Destroy
- Ellipse
- EllipseAA
- EllipseWu
- Erase
- Fill
- FillCircle
- FillRectangle
- FillTriangle
- FontAngleGet
- FontAngleSet
- FontFlagsGet
- FontFlagsSet
- FontGet
- FontNameGet
- FontNameSet
- FontSet
- FontSizeGet
- FontSizeSet
- Height
- Line
- LineAA
- LineWu
- LineHorizontal
- LineVertical
- LineStyleSet
- LineThick
- LineThickVertical
- LineThickHorizontal
- LoadFromFile
- PixelGet
- PixelSet
- PixelSetAA
- Polygon
- PolygonAA
- PolygonWu
- PolygonThick
- PolygonSmooth
- Polyline
- PolylineSmooth
- PolylineThick
- PolylineWu
- PolylineAA
- Rectangle
- Resize
- ResourceName
- TextHeight
- TextOut
- TextSize
- TextWidth
- TransparentLevelSet
- Triangle
- TriangleAA
- TriangleWu
- Update
- Width
Pie
Disegna un settore riempito di un'ellisse iscritta in un rettangolo con angoli a (x1, y1) e (x2, y2). I confini del settore vengono tagliati da linee dal centro dell'ellisse, che si estendono a due punti con le coordinate (x3, y3) e (x4, y4).
|
void Pie(
Parametri
x1
[in] coordinata X dell'angolo superiore sinistro che forma il rettangolo.
y1
[in] coordinata Y dell'angolo superiore sinistro che forma il rettangolo.
x2
[in] coordinata X dell'angolo in basso a destra che forma il rettangolo.
y2
[in] coordinata Y dell'angolo in basso a destra che forma il rettangolo.
x3
[in] coordinata X del primo punto, al quale viene disegnata una linea dal centro rettangolare per ottenere il limite dell'arco.
y3
[in] coordinata Y del primo punto, al quale viene disegnata una linea dal centro rettangolare per ottenere il limite dell'arco.
x4
[in] coordinata X del secondo punto, al quale viene disegnata una linea dal centro rettangolare per ottenere il limite dell'arco.
y4
[in] coordinata Y del secondo punto, al quale viene disegnata una linea dal centro rettangolare per ottenere il limite dell'arco.
clr
[in] Colore del bordo del settore nel formato ARGB.
fill_clr
[in] Colore di riempimento del settore nel formato ARGB. Usa la funzione ColorToARGB() per convertire un colore nel formato ARGB.
Disegna un settore riempito di un'ellisse con centro a punto (x, y), incisi nel rettangolo, con raggi x e ry. I confini del settore vengono tagliati dal centro dell'ellisse da raggi formati da angoli fi3 e fi4.
|
void Pie(
Disegna un settore riempito di un'ellisse con centro al punto (x, y), inciso in rettangolo, con raggi rx e ry e restituisce anche le coordinate dei limiti dell'arco. I confini del settore vengono tagliati dal centro dell'ellisse da raggi formati da angoli fi3 e fi4.
|
void Pie(
Parametri
x
[in] coordinate X del centro ellisse.
y
[in] coordinate Y del centro ellisse.
rx
[in] Raggio dell'ellisse sull'asse Y, in pixel.
ry
[in] Raggio dell'ellisse sull'asse Y, in pixel.
fi3
[in] Angolo in radianti, che definisce il primo limite dell'arco.
fi4
[in] Angolo in radianti, che definisce il secondo limite dell'arco.
x3
[out] Variabile per ottenere la coordinata X del primo limite dell'arco.
y3
[out] Variabile per ottenere la coordinata Y del primo limite dell'arco.
x4
[out] Variabile per ottenere la coordinata X del secondo limite dell'arco.
y4
[out] Variabile per ottenere la coordinata Y del secondo limite dell'arco.
clr
[in] Colore del bordo del settore nel formato ARGB.
fill_clr
[in] Colore di riempimento del settore nel formato ARGB. Usa la funzione ColorToARGB() per convertire un colore nel formato ARGB.
Esempi di chiamata dei metodi della classe:
|
#include <Canvas\Canvas.mqh>