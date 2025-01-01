DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafica PersonalizzataCCanvasFontSet 

FontSet

Imposta il font corrente.

bool  FontSet(
   const string  name,        // nome
   const int     size,        // grandezza
   const uint    flags=0,     // flags
   const uint    angle=0      // angolo
   );

Parametri

name

[in]  Nome del font. Ad esempio, "Arial".

size

[in] Grandezza Font. Vedere la descrizione della funzione TextSetFont() per saperne di più su come impostare una grandezza.

flags=0

[in]  Flags creazione Font. Vedere la descrizione della funzione TextSetFont() per imparare di più sui flags.

angle=0

[in] Angolo di inclinazione del carattere, espresso in decimi di grado.

Valore di ritorno

true - successo, altrimenti - false