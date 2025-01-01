DocumentazioneSezioni
Restituisce il numero di divisioni di scala verticale durante la tracciatura della griglia del grafico.

 uint  NumGrid()

Valore di ritorno

Il numero delle divisioni.

NumGrid

Imposta il numero di divisioni di scala verticale durante la tracciatura della griglia del grafico.                      

 void  NumGrid(
   const uint  value,  // numero di divisioni
   )

Parametri

valore

[in] Il numero di divisioni.