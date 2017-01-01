|
//+------------------------------------------------------------------+
//| PieChartSample.mq5 |
//| Copyright 2009-2017, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2009-2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.mql5.com"
#property description "Esempio di utilizzo del grafico a torta"
//---
#include <Canvas\Charts\PieChart.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| inputs |
//+------------------------------------------------------------------+
input int Width=600;
input int Height=450;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma script. |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnStart(void)
{
//--- check
if(Width<=0 || Height<=0)
{
Print("Troppo semplice.");
return(-1);
}
//--- crea chart
CPieChart pie_chart;
if(!pie_chart.CreateBitmapLabel("PieChart",10,10,Width,Height))
{
Print("Errore nella creazione del grafico a torta: ",GetLastError());
return(-1);
}
pie_chart.ShowPercent();
//--- disegna
for(uint i=0;i<30;i++)
{
pie_chart.ValueAdd(100*(i+1),"Item "+IntegerToString(i));
Sleep(10);
}
Sleep(2000);
//--- disabilita legenda
pie_chart.LegendAlignment(ALIGNMENT_LEFT);
Sleep(2000);
//--- disabilita legenda
pie_chart.LegendAlignment(ALIGNMENT_RIGHT);
Sleep(2000);
//--- disabilita legenda
pie_chart.LegendAlignment(ALIGNMENT_TOP);
Sleep(2000);
//--- disabilita legenda
pie_chart.ShowLegend(false);
Sleep(2000);
//--- disabilita percentuale
pie_chart.ShowPercent(false);
Sleep(2000);
//--- disabilita descrittori
pie_chart.ShowDescriptors(false);
Sleep(2000);
//--- abilita tutto
pie_chart.ShowLegend();
pie_chart.ShowValue();
pie_chart.ShowDescriptors();
Sleep(2000);
//--- o come questo
pie_chart.ShowFlags(FLAG_SHOW_LEGEND|FLAG_SHOW_DESCRIPTORS|FLAG_SHOW_PERCENT);
uint total=pie_chart.DataTotal();
//--- gioca con i valori
for(uint i=0;i<total && !IsStopped();i++)
{
pie_chart.ValueUpdate(i,100*(rand()%10+1));
Sleep(1000);
}
//--- gioca con i colori
for(uint i=0;i<total && !IsStopped();i++)
{
pie_chart.ColorUpdate(i%total,RandomRGB());
Sleep(1000);
}
//--- ruota
while(!IsStopped())
{
pie_chart.DataOffset(pie_chart.DataOffset()+1);
Sleep(200);
}
//--- fine
pie_chart.Destroy();
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Colori RGB casuali |
//+------------------------------------------------------------------+
uint RandomRGB(void)
{
return(XRGB(rand()%255,rand()%255,rand()%255));
}