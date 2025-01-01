DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafica PersonalizzataCCanvasCircle 

Circle

Disegna un cerchio

void  Circle(
   int         x,       // X coordinate
   int         y,       // Y coordinate
   int         r,       // raggio
   const uint  clr      // colore
   );

Parametri

x

[in] Coordinata X del centro del cerchio.

y

[in] Coordinata Y del centro del cerchio.

r

[in]  Raggio del cerchio.

clr

[in]  Colore in formato ARGB.