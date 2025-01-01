DocumentazioneSezioni
ColorBackground (Metodo Get)

Restituisce il colore di sfondo.

 uint  ColorBackground()

Valore di ritorno

Colore di sfondo.

ColorBackground (Metodo Set)

Imposta il colore di sfondo.                                          

 void  ColorBackground(
   const uint  value,  // colore sfondo 
   )

Parametri

valore

[in]  Colore sfondo.