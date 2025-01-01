DocumentazioneSezioni
Riceve i parametri del carattere corrente.

void  FontGet(
   string&  name,      // nome
   int&     size,      // grandezza
   uint&    flags,     // flags
   uint&    angle      // angolo d'inclinazione
   );

Parametri

name

[out] Riferimento alla variabile per la restituzione del nome del carattere.

size

[out] Riferimento alla variabile per la restituzione della grandezza del carattere.

flags

[out] Riferimento alla variabile per la restituzione del flag del carattere.

angle

[out] Riferimento alla variabile per la restituzione dell'angolo di inclinazione del carattere.