DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafica PersonalizzataCCanvasEllipse 

Ellisse

Disegna un'ellisse utilizzando due punti.

void  Ellipse(
   int         x1,      // X coordinate
   int         y1,      // Y coordinate
   int         x2,      // X coordinate
   int         y2,      // Y coordinate
   const uint  clr      // colore
   );

Parametri

x1

[in] Coordinate X del primo punto formando una ellisse.

y1

[in] Coordinate Y del primo punto formando una ellisse.

x2

[in] Coordinate X del secondo punto formando una ellisse.

y2

[in] Coordinate Y del secondo punto formando una ellisse.

clr

[in]  Colore in formato ARGB.