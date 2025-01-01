DocumentazioneSezioni
DrawScaleRight

Metodo virtuale per la ridefinizione della scala destra dei valori.                                            

 virtual int  DrawScaleRight(
   const bool  draw,  // flag
   )

Parametri

draw

[in] Flag che indica se la scala deve essere ridisegnata.

Valore di ritorno

Larghezza della scala dei valori.