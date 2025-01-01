DocumentazioneSezioni
MQL5 CCanvas LineHorizontal 

LineHorizontal

Disegna un segmento di una linea orizzontale.

void  LineHorizontal(
   int         x1,      // X coordinate
   int         x2,      // X coordinate
   int         y,       // Y coordinate
   const uint  clr      // colore
   );

Parametri

x1

[in]  Coordinata X del primo punto del segmento.

x2

[in] Coordinata X del secondo punto del segmento.

y

[in] Coordinata Y del segmento.

clr

[in]  Colore in formato ARGB.