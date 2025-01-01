DocumentazioneSezioni
LoadFromFile

Legge un'immagine da un file BMP.

bool  LoadFromFile(
   const string  filename      // nome del file
   );

Parametri

filename

[in]  Nome del File (inclusa estensione "BMP").

Valore di ritorno

true - successo, altrimenti - false