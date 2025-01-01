DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafica PersonalizzataCCanvasPolylineThick 

PolylineThick

Disegna una polilinea con una larghezza specificata utilizzando un algoritmo antialiasing.

void  PolylineThick(
   const int      &x[],          // array con le coordinate coordinate X dei punti del polilinea
   const int      &y[],          // array con le coordinate Y dei punti del polilinea
   const uint     clr,           // colore
   const int      size,          // spessore linea
   const uint     style,         // stile linea
   ENUM_LINE_END  end_style      // stile fine linea
   )

Parametri

&x[]

[in] Array di coordinate X di una polilinea.

&y[]

[in] Array di coordinate Y di una polilinea.

clr

[in] Colori in formato ARGB.

size

[in] Larghezza linea.

style

[in] Lo stile della linea è uno dei valori della enumerazione ENUM_LINE_STYLE o un valore personalizzato.

end_style

[in]  Lo stile linea è uno dei valori dell'enumerazione ENUM_LINE_END

 