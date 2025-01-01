DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafica PersonalizzataCCanvasTextOut 

TextOut

Visualizza il testo.

void  TextOut(
   int         x,               // X coordinate
   int         y,               // Y coordinate
   string      text,            // testo
   const uint  clr,             // colore
   uint        alignment=0      // allineamento
   );

Parametri

x

[in] Coordinata X di ancoraggio di testo.

y

[in] Coordinata Y di ancoraggio di testo.

text

[in] Testo da visualizzare.

clr

[in]  Colore in formato ARGB.

alignment=0

[in]  Metodo di ancoraggio del testo. Vedere la descrizione della funzione TextOut() per saperne di più sui metodi di ancoraggio.

Nota

Il tipo di carattere corrente viene utilizzato per visualizzare il testo.