MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafica PersonalizzataCCanvasPolygonSmooth 

PolygonSmooth

Disegna un poligono con una larghezza specificata consecutivamente utilizzando due algoritmi antialiasing. In primo luogo, i singoli segmenti vengono lisciati in base alle curve di Bezier. Quindi, l'algoritmo di antialiasing raster viene applicato al poligono costruito da questi segmenti per migliorare la qualità di rendering.

void  PolygonSmooth(
   int&             x[],                          // array con le coordinate X coordinates dei punti del poligono
   int&             y[],                          // array con le coordinate Y dei punti del poligono
   const uint       clr,                          // colore
   const int        size,                         // spessore della linea
   ENUM_LINE_STYLE  style=STYLE_SOLID,            // stile della linea
   ENUM_LINE_END    end_style=LINE_END_ROUND,     // stile del fine linea
   double           tension=0.5,                  // valori del parametro antialiasing
   double           step=10                       // lunghezza delle linee approssimazione
   )

Parametri

&x[]

[in]  Array delle coordinate X dei punti del poligono.

&y[]

[in]  Array delle coordinate Y dei punti del poligono.

clr

[in] Colori in formato ARGB.

size

[in] Larghezza linea.

style=STYLE_SOLID

[in] Lo stile della linea è uno dei valori della enumerazione ENUM_LINE_STYLE o un valore personalizzato.

end_style=LINE_END_ROUND

[in]  Stile della linea è uno dei valori dell'enumerazione ENUM_LINE_END.

tension=0.5

[in]  Valori del parametro smussamento.

step=10

[in] Lunghezza delle linee di approssimazione.

 