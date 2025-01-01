DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafica PersonalizzataCCanvasResize 

Ridimensiona

Ridimensiona una risorsa grafica.

bool  Resize(
   const int  width,      // larghezza
   const int  height      // altezza
   );

Parametri

width

[in] Nuova larghezza di una risorsa grafica.

height

[in] Nuova altezza di una risorsa grafica.

Valore di ritorno

true - successo, altrimenti - false

Nota

Quando si fa il ridimensionamento, l'immagine precedente non viene salvata.