MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafica PersonalizzataCCanvasPixelGet 

PixelGet

Riceve il colore del punto con le coordinate specificate.

uint  PixelGet(
   const int  x,     // X coordinate
   const int  y      // Y coordinate
   );

Parametri

x

[in]  Coordinata X del punto.

y

[in]  Coordinata Y del punto.

Valore di ritorno

Colore del Punto in formato ARGB.