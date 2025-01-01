DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafica PersonalizzataCCanvasCircleWu 

CircleWu

Disegna un cerchio utilizzando l'algoritmo di anti-aliasing di Wu

void  CircleWu(
   const int     x,       // X coordinate
   const int     y,       // Y coordinate
   const double  r,       // reggio
   const uint    clr      // colore
   );

Parametri

x

[in] Coordinata X del centro del cerchio.

y

[in] Coordinata Y del centro del cerchio.

r

[in]  Raggio del cerchio.

clr

[in]  Colore in formato ARGB.