CLineChart
Una classe per tracciare curve.
Descrizione
I metodi inclusi in questa classe sono progettati per lavorare con curve sul chart. Ha la capacità di riempire l'area limitata dalla curva di disegno.
Dichiarazione
|
class CLineChart : public CChartCanvas
Titolo
|
#include <Canvas\Charts\LineChart.mqh>
|
Gerarchia ereditaria
CCanvas
CLineChart
Metodi di classe
|
Metodo
|
Azione
|
Imposta la flag per riempire l'area sotto la curva definita dalla serie di dati.
|
Crea una risorsa grafica.
|
Aggiunge una nuova serie di dati.
|
Inserisce serie di dati nel grafico.
|
Aggiorna serie di dati sul grafico.
|
Elimina serie di dati dal grafico.
|
Aggiorna il valore specificato nella serie specificata.
|
Metodo virtuale che disegna una curva e tutti i suoi elementi.
|
Metodo virtuale che disegna una curva per la serie specificata.
|
Calcola l'area sotto la curva definita dalla serie di dati.
|
