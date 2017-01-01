DocumentazioneSezioni
CLineChart

Una classe per tracciare curve.

Descrizione

I metodi inclusi in questa classe sono progettati per lavorare con curve sul chart. Ha la capacità di riempire l'area limitata dalla curva di disegno.

ccanvas_linechart

Il codice della figura precedente è fornito sotto .

Dichiarazione

   class CLineChart : public CChartCanvas

Titolo

   #include <Canvas\Charts\LineChart.mqh>

 

Gerarchia ereditaria

  CCanvas

      CChartCanvas

          CLineChart

Metodi di classe

Metodo

Azione

Filled

Imposta la flag per riempire l'area sotto la curva definita dalla serie di dati.

Create

Crea una risorsa grafica.                                      

SeriesAdd

Aggiunge una nuova serie di dati.

SeriesInsert

Inserisce serie di dati nel grafico.

SeriesUpdate

Aggiorna serie di dati sul grafico.

SeriesDelete

Elimina serie di dati dal grafico.

ValueUpdate

Aggiorna il valore specificato nella serie specificata.

DrawChart

Metodo virtuale che disegna una curva e tutti i suoi elementi.

DrawData

Metodo virtuale che disegna una curva per la serie specificata.

CalcArea

Calcola l'area sotto la curva definita dalla serie di dati.

Metodi ereditati da CCanvas

Create, CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet

Metodi ereditati da CChartCanvas

Create, ColorBackground, ColorBackground, ColorBorder, ColorBorder, ColorText, ColorText, ColorGrid, ColorGrid, MaxData, MaxData, MaxDescrLen, MaxDescrLen, AllowedShowFlags, ShowFlags, ShowFlags, IsShowLegend, IsShowScaleLeft, IsShowScaleRight, IsShowScaleTop, IsShowScaleBottom, IsShowGrid, IsShowDescriptors, IsShowPercent, ShowLegend, ShowScaleLeft, ShowScaleRight, ShowScaleTop, ShowScaleBottom, ShowGrid, ShowDescriptors, ShowValue, ShowPercent, LegendAlignment, Accumulative, VScaleMin, VScaleMin, VScaleMax, VScaleMax, NumGrid, NumGrid, VScaleParams, DataOffset, DataOffset, DataTotal, DescriptorUpdate, ColorUpdate

 

Esempio

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              LineChartSample.mq5 |
//|                   Copyright 2009-2017, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "2009-2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link        "http://www.mql5.com"
#property description "Esempio di uso della linea chart"
//---
#include <Canvas\Charts\LineChart.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| inputs                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
input bool Accumulative=false;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione start programma script                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnStart(void)
  {
   int k=100;
   double arr[10];
//--- crea chart
   CLineChart chart;
//--- crea chart
   if(!chart.CreateBitmapLabel("SampleHistogrammChart",10,10,600,450))
     {
      Print("Errore creazione linea chart: ",GetLastError());
      return(-1);
     }
   if(Accumulative)
     {
      chart.Accumulative();
      chart.VScaleParams(20*k*10,-10*k*10,20);
     }
   else
      chart.VScaleParams(20*k,-10*k,15);
   chart.ShowScaleTop(false);
   chart.ShowScaleRight(false);
   chart.ShowLegend();
   chart.Filled();
   for(int j=0;j<5;j++)
     {
      for(int i=0;i<10;i++)
        {
         k=-k;
         if(k>0)
            arr[i]=k*(i+10-j);
         else
            arr[i]=k*(i+10-j)/2;
        }
      chart.SeriesAdd(arr,"Item"+IntegerToString(j));
     }
//--- play with values
   while(!IsStopped())
     {
      int i=rand()%5;
      int j=rand()%10;
      k=rand()%3000-1000;
      chart.ValueUpdate(i,j,k);
      Sleep(200);
     }
//--- finish
   chart.Destroy();
   return(0);
  }