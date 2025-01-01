DocumentazioneSezioni
LineStyleSet

Imposta lo stile della linea.

void  LineStyleSet(
   const uint  style      // stile
   );

Parametri

style

[in]  Stile della linea.

Nota

Il parametro di input può avere qualsiasi valore dell' enumerazione ENUM_LINE_STYLE. Inoltre, è possibile creare uno stile di disegno linea personalizzato.