DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafica PersonalizzataCCanvasPolylineAA 

PolylineAA

Disegna una polilinea utilizzando l'algoritmo di antialiasing.

void  PolylineAA(
   int&        x[],                // array delle coordinate X
   int&        y[],                // array delle coordinate Y
   const uint  clr,                // colore
   const uint  style=UINT_MAX      // stile linea 
   );

Parametri

x[]

[in] Array delle coordinate X di una polilinea.

y[]

[in] Array delle coordinate Y di una polilinea.

clr

[in]  Colore in formato ARGB.

style=UINT_MAX

[in] Lo stile della Linea è uno dei valori dell' enumerazione ENUM_LINE_STYLE o un valore personalizzato.