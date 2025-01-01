DocumentazioneSezioni
Polyline

Disegna una polilinea.

void  Polyline(
   int&        x[],     // array delle coordinate X
   int&        y[],     // array delle coordinate Y
   const uint  clr      // colore
   );

Parametri

x[]

[in] Array delle coordinate X di una polilinea.

y[]

[in] Array delle coordinate Y di una polilinea.

clr

[in]  Colore in formato ARGB.