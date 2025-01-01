- Attach
- Arc
- Pie
- FillPolygon
- FillEllipse
- GetDefaultColor
- ChartObjectName
- Circle
- CircleAA
- CircleWu
- Create
- CreateBitmap
- CreateBitmapLabel
- Destroy
- Ellipse
- EllipseAA
- EllipseWu
- Erase
- Fill
- FillCircle
- FillRectangle
- FillTriangle
- FontAngleGet
- FontAngleSet
- FontFlagsGet
- FontFlagsSet
- FontGet
- FontNameGet
- FontNameSet
- FontSet
- FontSizeGet
- FontSizeSet
- Height
- Line
- LineAA
- LineWu
- LineHorizontal
- LineVertical
- LineStyleSet
- LineThick
- LineThickVertical
- LineThickHorizontal
- LoadFromFile
- PixelGet
- PixelSet
- PixelSetAA
- Polygon
- PolygonAA
- PolygonWu
- PolygonThick
- PolygonSmooth
- Polyline
- PolylineSmooth
- PolylineThick
- PolylineWu
- PolylineAA
- Rectangle
- Resize
- ResourceName
- TextHeight
- TextOut
- TextSize
- TextWidth
- TransparentLevelSet
- Triangle
- TriangleAA
- TriangleWu
- Update
- Width
PolylineSmooth
Disegna una polilinea con una larghezza specifica consecutivamente utilizzando due algoritmi antialiasing. In primo luogo, i singoli segmenti di linea vengono smussati in base alle curve di Bezier. Quindi, l'algoritmo di antialiasing raster viene applicato alla polilinea costruita da questi segmenti per migliorare la qualità di rendering.
|
void PolylineSmooth(
Parametri
&x[]
[in] Array di coordinate X di una polilinea.
&y[]
[in] Array di coordinate Y di una polilinea.
clr
[in] Colori in formato ARGB.
size
[in] Larghezza linea.
style=STYLE_SOLID
[in] Lo stile della linea è uno dei valori della enumerazione ENUM_LINE_STYLE o un valore personalizzato.
end_style=LINE_END_ROUND
[in] Lo stile della linea è uno dei valori dell'enumeratore ENUM_LINE_END.
tension=0.5
[in] Valori del parametro smussamento.
step=10
[in] Step d'approssimazione.