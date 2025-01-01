DocumentazioneSezioni
Disegna una polilinea con una larghezza specifica consecutivamente utilizzando due algoritmi antialiasing. In primo luogo, i singoli segmenti di linea vengono smussati in base alle curve di Bezier. Quindi, l'algoritmo di antialiasing raster viene applicato alla polilinea costruita da questi segmenti per migliorare la qualità di rendering.

void  PolylineSmooth(
   const int&       x[],                         // array con le coordinate X dei punti del polilinea
   const int&       y[],                         // array con le coordinate Y dei punti del polilinea
   const uint       clr,                         // colore 
   const int        size,                        // spessore linea
   ENUM_LINE_STYLE  style=STYLE_SOLID,           // stile linea
   ENUM_LINE_END    end_style=LINE_END_ROUND,    // stile del fine linea
   double           tension=0.5,                 // valore parametro antialiasing
   double           step=10                      // step di approssimazione
   )

Parametri

&x[]

[in] Array di coordinate X di una polilinea.

&y[]

[in] Array di coordinate Y di una polilinea.

clr

[in] Colori in formato ARGB.

size

[in] Larghezza linea.

style=STYLE_SOLID

[in] Lo stile della linea è uno dei valori della enumerazione ENUM_LINE_STYLE o un valore personalizzato.

end_style=LINE_END_ROUND

[in]  Lo stile della linea è uno dei valori dell'enumeratore ENUM_LINE_END.

tension=0.5

[in]  Valori del parametro smussamento.

step=10

[in] Step d'approssimazione.

 