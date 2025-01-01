DocumentazioneSezioni
CreateBitmapLabel

Crea una risorsa grafica legata a un oggetto chart.

1. Crea una risorsa grafica nella finestra principale del chart corrente.

bool  CreateBitmapLabel(
   const string       name,                                 // nome
   const int          x,                                    // X coordinate
   const int          y,                                    // Y coordinate
   const int          width,                                // larghezza
   const int          height,                               // altezza
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // formato
   );

2. Crea una risorsa grafica utilizzando un ID del chart ed un numero di sottofinestra.

bool  CreateBitmapLabel(
   const long         chart_id,                             // chart ID
   const int          subwin,                               // numero sottofinestra
   const string       name,                                 // nome
   const int          x,                                    // X coordinate
   const int          y,                                    // Y coordinate
   const int          width,                                // larghezza
   const int          height,                               // altezza
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // formato
   );

Parametri

chart_id

[in]  ID del Chart per creare un oggetto .

subwin

[in] Numero sottofinestra del chart per la creazione di un oggetto.

name

[in] Nome dell'oggetto Chart e una base per un nome di risorsa grafica.

x

[in] Punto di ancoraggio delle coordinate X dell oggetto Chart.

y

[in] Punto di ancoraggio delle coordinate Y dell oggetto Chart.

width

[in] Larghezza della risorsa grafica (dimensione lungo l'asse X) in pixel.

height

[in] Altezza della risorsa grafica (dimensione lungo l'asse Y) in pixel.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[In] Metodo di elaborazione colori. Vedere la descrizione della funzione ResourceCreate() per saperne di più sui metodi di elaborazione dei colori.

Valore di ritorno

true - successo, altrimenti - false

Nota

Se si utilizza la prima versione funzione, l'oggetto viene creato nella finestra principale del chart corrente.

Le dimensioni dell'oggetto coincidono con la dimensione di una risorsa grafica.