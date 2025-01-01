DocumentazioneSezioni
MQL5 Riferimento Libreria Standard Grafica Personalizzata CChartCanvas DrawScaleBottom 

DrawScaleBottom

Metodo virtuale per ridisegnare la scala inferiore dei valori.                                          

 virtual int  DrawScaleBottom(
   const bool  draw,  // flag 
   )

Parametri

draw

[in] Flag che indica se la scala deve essere ridisegnata. 

Valore di ritorno

Altezza della scala dei valori.