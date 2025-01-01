DocumentazioneSezioni
Disegna un segmento orizzontale di una linea libera che ha un antialiasing di larghezza specificato.

void  LineThickHorizontal(
   const int      x1,            // coordinate X coordinate del primo punto del segmento
   const int      x2,            // coordinate X del secondo punto del segmento
   const int      y,             // coordinate Y coordinate del segmento
   const uint     clr,           // colore
   const int      size,          // spessore linea
   const uint     style,         // stile linea
   ENUM_LINE_END  end_style      // stile fine linea
   )

Parametri

x1

[in]  coordinate X del primo punto del segmento.

x2

[in]  coordinate X del secondo punto del segmento.

y

[in]  Coordinate Y del segmento.

clr

[in] Colori in formato ARGB.

size

[in] Larghezza linea.

style

[in] Lo stile della linea è uno dei valori della enumerazione ENUM_LINE_STYLE o un valore personalizzato.

end_style

[in]  Lo stile della linea è uno dei valori dell'enumeratore ENUM_LINE_END.

 