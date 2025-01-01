DocumentazioneSezioni
Fill

Riempie un'area.

void  Fill(
   int         x,       // X coordinate
   int         y,       // Y coordinate
   const uint  clr      // colore
   );

Parametri

x

[in] coordinata X di riempimento punto di partenza.

y

[in] coordinata Y di riempimento punto di partenza.

clr

[in]  Colore in formato ARGB.