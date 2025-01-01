DocumentazioneSezioni
DrawScaleLeft

Metodo virtuale per rieseguire la scala sinistra dei valori.                                              

 virtual int  DrawScaleLeft(
   const bool  draw,  // flag
   )

Parametri

draw

[in] Flag che indica se la scala deve essere ridisegnata. 

Valore di ritorno

Larghezza della scala dei valori.