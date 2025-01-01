DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafica PersonalizzataCChartCanvasShowFlags 

ShowFlags (Metodo Get)

Restituisce la barra di visibilità degli elementi del grafico.

 bool  ShowFlags()

Valore di ritorno

Valore della barra di visibilità degli elementi del grafico.

ShowFlags (Metodod Set)

Imposta la barra di visibilità degli elementi del grafico.                                  

 void  ShowFlags(
   const uint  flags,  // flag
   )

Parametri

flags

[in] Valore del flag di visibilità degli elementi del grafico.