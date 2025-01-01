DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafica PersonalizzataCCanvasTriangleWu 

TriangleWu

Disegna un triangolo utilizzando l'algoritmo di anti-aliasing di Wu.

void  TriangleWu(
   const int   x1,                 // X coordinate
   const int   y1,                 // Y coordinate
   const int   x2,                 // X coordinate
   const int   y2,                 // Y coordinate
   const int   x3,                 // X coordinate
   const int   y3,                 // Y coordinate
   const uint  clr,                // colore
   const uint  style=UINT_MAX      // stile linea 
   );

Parametri

x1

[in] Coordinata X del primo angolo del triangolo.

y1

[in] Coordinata Y del primo angolo del triangolo.

x2

[in] Coordinata X del secondo angolo del triangolo.

y2

[in] Coordinata Y del secondo angolo del triangolo.

x3

[in] Coordinata X del terzo angolo del triangolo.

y3

[in] Coordinata Y del terzo angolo del triangolo.

clr

[in]  Colore in formato ARGB.

style=UINT_MAX

[in] Lo stile della Linea è uno dei valori dell' enumerazione ENUM_LINE_STYLE o un valore personalizzato.