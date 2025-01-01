DocumentationSections
CheckTrailingOrderShort

Vérifie les conditions du Stop Suiveur (Trailing Stop) d'un ordre en attente de type Sell Limit/Stop

virtual bool  CheckTrailingOrderShort()

Valeur de retour

vrai si l'opération a été éxécutée, sinon faux.

Note

La fonction vérifie les conditions du Stop Suiveur (Trailing Stop) pour un ordre Sell Limit/Stop (méthode CheckTrailingOrderShort() de l'objet Signal de Trading). Si les conditions sont réunies, les paramètres de l'ordre sont modifiés (méthode TrailingOrderShort(...)) si nécessaire.

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for trailing short limit/stop order                        |
//| ENTREE : aucune. |
//| SORTIE : vrai si réalisé avec succès, faux sinon. |
//| REMARQUE : aucune.                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingOrderShort()
  {
   double price;
//--- vérifie la possibilité de modifier un ordre short
   if(m_signal.CheckTrailingOrderShort(GetPointer(m_order),price))
      return(TrailingOrderShort(m_order.PriceOpen()-price));
//--- retour sans traitement
   return(false);
  }