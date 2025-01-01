DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertInitSignal 

InitSignal

Initialise l'objet Signal de Trading.

virtual bool  InitSignal(
   CExpertSignal*     signal=NULL,        // pointeur
   )

Paramètres

signal

[in]  Pointeur sur l'objet de classe CExpertSignal (ou une classe dérivée).

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon

Note

Si le paramètre signal est NULL, la classe CExpertSignal sera utilisée, elle ne fait rien.