InitSignal

Initialise l'objet Signal de Trading.

virtual bool InitSignal(

CExpertSignal* signal=NULL,

)

Paramètres

signal

[in] Pointeur sur l'objet de classe CExpertSignal (ou une classe dérivée).

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon

Note

Si le paramètre signal est NULL, la classe CExpertSignal sera utilisée, elle ne fait rien.