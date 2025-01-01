Référence MQL5Bibliothèque StandardClasse de Base CObjectType PrevPrevNextNextCompareSaveLoadType Type Retourne l'identifiant du type de l'objet. virtual int Type() const Valeur de Retour Identifiant du type de l'objet (pour CObject - 0). Exemple : //--- exemple d'utilisation de CObject::Type() #include <Object.mqh> //--- void OnStart() { CObject *object=new CObject; //--- object=new CObject; if(object ==NULL) { printf("Object create error"); return; } //--- récupère le type de l'objet int type=object.Type(); //--- supprime l'objet delete object; } Load Collections de Données