Type 

Type

Retourne l'identifiant du type de l'objet.

virtual int  Type() const

Valeur de Retour

Identifiant du type de l'objet (pour CObject - 0).

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CObject::Type()
#include <Object.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CObject *object=new CObject;
   //---
   object=new CObject;
   if(object ==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- récupère le type de l'objet
   int type=object.Type();
   //--- supprime l'objet
   delete object;
  }