//--- exemple d'utilisation de CObject::Type()

#include <Object.mqh>

//---

void OnStart()

{

CObject *object=new CObject;

//---

object=new CObject;

if(object ==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- récupère le type de l'objet

int type=object.Type();

//--- supprime l'objet

delete object;

}