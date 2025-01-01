//+------------------------------------------------------------------+

//| Stop/profit suiveur pour une position longue |

//| ENTREE : sl - nouveau stop loss, |

//| tp - nouveau take profit. |

//| SORTIE : vrai si opération réalisée avec succès, faux sinon. |

//| REMARQUE : aucune. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::TrailingStopLong(double sl,double tp)

{

return(m_trade.PositionModify(m_symbol.Name(),sl,tp));

}