Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertTrailingStopLong 

TrailingStopLong

Modifie les paramètres d'une position longue ouverte.

virtual bool  TrailingStopLong(
   double    sl,    // Stop Loss
   double    tp,    // Take Profit
   )

Paramètres

sl

[in] Prix du Stop Loss

tp

[in] Prix du Take Profit

Valeur de retour

vrai si l'opération a été éxécutée, sinon faux.

Note

La fonction modifie les paramètres de la position longue ouverte (méthode PositionModify(...) de la classe d'objet CTrade).

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Stop/profit suiveur pour une position longue                     |
//| ENTREE :  sl - nouveau stop loss,                                |
//|         tp - nouveau take profit.                               |
//| SORTIE : vrai si opération réalisée avec succès, faux sinon. |
//| REMARQUE : aucune.                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::TrailingStopLong(double sl,double tp)
  {
   return(m_trade.PositionModify(m_symbol.Name(),sl,tp));
  }