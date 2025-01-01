DocumentationSections
OpenShort

Ouvre une position courte (short)

virtual bool  OpenShort(
   double    price,    // prix
   double    sl,       // Stop Loss
   double    tp        // Take Profit
   )

Paramètres

price

[in]  Prix.

sl

[in] Prix du Stop Loss

tp

[in] Prix du Take Profit

Valeur de retour

vrai si l'opération a été éxécutée, sinon faux.

Note

Retourne le volume de trading (méthode LotOpenShort(...)) et ouvre une position short (méthode Sell() de l'objet Trade) si le volume de trading n'est pas égal à 0.

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Ouvre une position short ou définit un ordre limit/stop.    |
//| ENTREE :  price - prix,                                         |
//|         sl    - stop loss,                                     |
//|         tp    - take profit.                                   |
//| SORTIE : vrai si opération réalisée avec succès, faux sinon.     |
//| REMARQUE : aucune. |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::OpenShort(double price,double sl,double tp)
  {
   if(price==EMPTY_VALUEreturn(false);
//--- retourne le lot pour l'ouverture
   double lot=LotOpenShort(price,sl);
//--- vérifie le lot pour l'ouverture
   if(lot==0.0) return(false);
//---
   return(m_trade.Sell(lot,price,sl,tp));
  }