Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertCheckTrailingOrderLong 

CheckTrailingOrderLong

Vérifie les conditions du Stop Suiveur (Trailing Stop) d'un ordre en attente de type Buy Limit/Stop

virtual bool  CheckTrailingOrderLong()

Valeur de retour

vrai si l'opération a été éxécutée, sinon faux.

Note

La fonction vérifie les conditions du Stop Suiveur (Trailing Stop) pour un ordre Buy Limit/Stop (méthode CheckTrailingOrderLong() de l'objet Signal de Trading). Si les conditions sont réunies, les paramètres de l'ordre sont modifiés (méthode TrailingOrderLong(...)) si nécessaire.

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for trailing long limit/stop order                         |
//| ENTREE : aucune. |
//| SORTIE : vrai si réalisé avec succès, faux sinon. |
//| REMARQUE : aucune.                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingOrderLong()
  {
   double price;
//--- vérifie la possibilité de modifier un ordre long
   if(m_signal.CheckTrailingOrderLong(GetPointer(m_order),price))
      return(TrailingOrderLong(m_order.PriceOpen()-price));
//--- retour sans traitement
   return(false);
  }