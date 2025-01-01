LotOpenLong

Retourne le volume de trading pour une opération de type buy

double LotOpenLong(

double price,

double sl

)

Paramètres

price

[in] Prix.

sl

[in] Prix du Stop Loss

Valeur de retour

Volume de trading (en lots) pour une opération de type buy.

Note

Cette fonction retourne le volume de trading pour une opération de type buy (méthode CheckOpenLong(...) de l'objet money management).

Implémentation