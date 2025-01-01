DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertLotOpenLong 

Retourne le volume de trading pour une opération de type buy

double  LotOpenLong(
   double    price,   // prix
   double    sl       // Stop Loss
   )

Paramètres

price

[in] Prix.

sl

[in] Prix du Stop Loss

Valeur de retour

Volume de trading (en lots) pour une opération de type buy.

Note

Cette fonction retourne le volume de trading pour une opération de type buy (méthode CheckOpenLong(...) de l'objet money management).

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Méthode pour récupérer le nb de lots d'une position long ouverte. |
//| ENTREE :  price - prix,                                         |
//|         sl    - stop loss.                                     |
//| SORTIE : nb de lots.                                            |
//| REMARQUE : aucune. |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotOpenLong(double price,double sl)
  {
   return(m_money.CheckOpenLong(price,sl));
  }