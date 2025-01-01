DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertCheckDeleteOrderLong 

CheckDeleteOrderLong

Vérifie les conditions pour supprimer un ordre en attente de type Buy Limit/Stop.

virtual bool  CheckDeleteOrderLong()

Valeur de retour

vrai si l'opération a été éxécutée, sinon faux.

Note

Cette fonction vérifie l'heure d'expiration d'un ordre. La fonction vérifie les conditions pour supprimer un ordre Sell Limit/Stop (méthode CheckCloseLong() de l'objet Signal). Si les conditions sont réunies, elle supprime l'ordre (méthode DeleteOrderLong()).

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Vérif. pour supprimer un ordre long limit/stop                   |
//| ENTREE :  aucune. |
//| SORTIE : vrai si réalisé avec succès, faux sinon. |
//| REMARQUE : aucune. |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckDeleteOrderLong()
  {
   double price;
//--- vérifie la possibilité de supprimer un ordre long
   if(m_expiration!=0 && TimeCurrent()>m_expiration)
     {
      m_expiration=0;
      return(DeleteOrderLong());
     }
   if(m_signal.CheckCloseLong(price))
      return(DeleteOrderLong());
//--- retour sans traitement
   return(false);
  }