Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertTradeEventPositionVolumeChanged 

TradeEventPositionVolumeChanged

Gestionnaire de l'évènement "Volume de position changé".

virtual bool  TradeEventPositionVolumeChanged()

Valeur de retour

La méthode de la classe CExpert ne fait rien et retourne toujours vrai.