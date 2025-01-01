DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertMaxOrders 

MaxOrders (Méthode "Get")

Retourne le nombre maximum d'ordres autorisés.

int  MaxOrders()

Valeur de retour

Nombre maximum d'ordres autorisés.

MaxOrders (Méthode "Set")

Définit le nombre maximum d'ordres autorisés.

void  MaxOrders(
   int     max_orders        // Nouvelle valeur
   )

Paramètres

max_orders

[in]  Nouveau nombre maximum d'ordres autorisés.

Valeur de retour

Aucune.

Note

Par défaut, le nombre maximum d'ordres autorisés est 1.