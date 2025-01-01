DocumentationSections
CExpertClose 

Close

Ferme les positions ouvertes.

virtual bool  Close()

Valeur de retour

vrai si l'opération a été éxécutée, sinon faux.

Note

Ferme la position (méthode PositionClose() de l'objet CTrade).

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Ferme la position |
//| ENTREE : aucune. |
//| SORTIE : vrai si réalisé avec succès, faux sinon. |
//| REMARQUE : aucune.                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::Close()
  {
   return(m_trade.PositionClose(m_symbol.Name()));
  }