Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertBase 

CExpertBase

CExpertBase est la classe de base de la classe CExpert et de toutes les classes de stratégie de trading.

Description

CExpertBase fournit les données et méthodes qui sont communes à tous les objets de l'Expert Advisor.

Déclaration

   class CExpertBase : public CObject

Titre

   #include <Expert\ExpertBase.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CExpertBase

Descendants directs

CExpert, CExpertMoney, CExpertSignal, CExpertTrailing

Méthodes de Classe

Méthodes Publiques :

Initialisation

 

virtual Init

Méthode d'initialisation de l'instance de classe

virtual ValidationSettings

Vérifie les paramètres

Paramètres

 

Symbol

Définit le symbole

Period

Définit la période

Magic

Définit l'identifiant de l'Expert Advisor

Indicateurs et Séries de Données

 

virtual SetPriceSeries

sDéfinit les pointeurs vers les séries de données externes (séries de prix)

virtual SetOtherSeries

Définit les pointeurs vers les séries de données externes (séries de données autres que les prix)

virtual InitIndicators

Initialise les indicators et les séries de données

Accés aux Données Protégées

 

InitPhase

Retourne la phase actuelle de l'initialisation de l'objet

TrendType

Définit le type de tendance

UsedSeries

Retourne le masque de bits des séries de données utilisées

EveryTick

Définit le flag "Chaque tick"

Accés au Séries de Données

 

Open

Retourne l'élément de la série Open (prix d'ouverture) par son index

High

Retourne l'élément de la série High (plus haut) par son index

Low

Retourne l'élément de la série Low (plus bas) par son index

Close

Retourne l'élément de la série Close (prix de clôture) par son index

Spread

Retourne l'élément de la série Spread par son index

Time

Retourne l'élément de la série Time par son index

TickVolume

Retourne l'élément de la série TickVolume par son index

RealVolume

Retourne l'élément de la série RealVolume (volume réel) par son index

Méthodes Protégées :

Initialisation des Séries de Données

 

InitOpen

Méthode d'initialisation de la série Open (ouverture)

InitHigh

Méthode d'initialisation de la série High (plus haut)

InitLow

Méthode d'initialisation de la série Low (plus bas)

InitClose

Méthode d'initialisation de la série Close (prix de clôture)

InitSpread

Méthode d'initialisation de la série Spread

InitTime

Méthode d'initialisation de la série Time

InitTickVolume

Méthode d'initialisation de la série TickVolume

InitRealVolume

Méthode d'initialisation de la série RealVolume

Méthodes Services

 

virtual PriceLevelUnit

Retourne l'unité du niveau de prix

virtual StartIndex

Retourne l'index de la première barre à analyser

virtual CompareMagic

Compare l'identifiant de l'Expert Advisor avec la valeur spécifiée.

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare