CExpertBase

CExpertBase est la classe de base de la classe CExpert et de toutes les classes de stratégie de trading.

Description

CExpertBase fournit les données et méthodes qui sont communes à tous les objets de l'Expert Advisor.

Déclaration

class CExpertBase : public CObject

Titre

#include <Expert\ExpertBase.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CExpertBase Descendants directs CExpert, CExpertMoney, CExpertSignal, CExpertTrailing

Méthodes de Classe

Méthodes Publiques :

Initialisation virtual Init Méthode d'initialisation de l'instance de classe virtual ValidationSettings Vérifie les paramètres Paramètres Symbol Définit le symbole Period Définit la période Magic Définit l'identifiant de l'Expert Advisor Indicateurs et Séries de Données virtual SetPriceSeries sDéfinit les pointeurs vers les séries de données externes (séries de prix) virtual SetOtherSeries Définit les pointeurs vers les séries de données externes (séries de données autres que les prix) virtual InitIndicators Initialise les indicators et les séries de données Accés aux Données Protégées InitPhase Retourne la phase actuelle de l'initialisation de l'objet TrendType Définit le type de tendance UsedSeries Retourne le masque de bits des séries de données utilisées EveryTick Définit le flag "Chaque tick" Accés au Séries de Données Open Retourne l'élément de la série Open (prix d'ouverture) par son index High Retourne l'élément de la série High (plus haut) par son index Low Retourne l'élément de la série Low (plus bas) par son index Close Retourne l'élément de la série Close (prix de clôture) par son index Spread Retourne l'élément de la série Spread par son index Time Retourne l'élément de la série Time par son index TickVolume Retourne l'élément de la série TickVolume par son index RealVolume Retourne l'élément de la série RealVolume (volume réel) par son index

Méthodes Protégées :

Initialisation des Séries de Données InitOpen Méthode d'initialisation de la série Open (ouverture) InitHigh Méthode d'initialisation de la série High (plus haut) InitLow Méthode d'initialisation de la série Low (plus bas) InitClose Méthode d'initialisation de la série Close (prix de clôture) InitSpread Méthode d'initialisation de la série Spread InitTime Méthode d'initialisation de la série Time InitTickVolume Méthode d'initialisation de la série TickVolume InitRealVolume Méthode d'initialisation de la série RealVolume Méthodes Services virtual PriceLevelUnit Retourne l'unité du niveau de prix virtual StartIndex Retourne l'index de la première barre à analyser virtual CompareMagic Compare l'identifiant de l'Expert Advisor avec la valeur spécifiée.