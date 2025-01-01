- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
CExpertBase
CExpertBase est la classe de base de la classe CExpert et de toutes les classes de stratégie de trading.
Description
CExpertBase fournit les données et méthodes qui sont communes à tous les objets de l'Expert Advisor.
Déclaration
|
class CExpertBase : public CObject
Titre
|
#include <Expert\ExpertBase.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CExpertBase
Descendants directs
Méthodes de Classe
Méthodes Publiques :
|
Initialisation
|
|
virtual Init
|
Méthode d'initialisation de l'instance de classe
|
virtual ValidationSettings
|
Vérifie les paramètres
|
Paramètres
|
|
Définit le symbole
|
Définit la période
|
Définit l'identifiant de l'Expert Advisor
|
Indicateurs et Séries de Données
|
|
virtual SetPriceSeries
|
sDéfinit les pointeurs vers les séries de données externes (séries de prix)
|
virtual SetOtherSeries
|
Définit les pointeurs vers les séries de données externes (séries de données autres que les prix)
|
virtual InitIndicators
|
Initialise les indicators et les séries de données
|
Accés aux Données Protégées
|
|
Retourne la phase actuelle de l'initialisation de l'objet
|
Définit le type de tendance
|
Retourne le masque de bits des séries de données utilisées
|
Définit le flag "Chaque tick"
|
Accés au Séries de Données
|
|
Retourne l'élément de la série Open (prix d'ouverture) par son index
|
Retourne l'élément de la série High (plus haut) par son index
|
Retourne l'élément de la série Low (plus bas) par son index
|
Retourne l'élément de la série Close (prix de clôture) par son index
|
Retourne l'élément de la série Spread par son index
|
Retourne l'élément de la série Time par son index
|
Retourne l'élément de la série TickVolume par son index
|
Retourne l'élément de la série RealVolume (volume réel) par son index
Méthodes Protégées :
|
Initialisation des Séries de Données
|
|
Méthode d'initialisation de la série Open (ouverture)
|
Méthode d'initialisation de la série High (plus haut)
|
Méthode d'initialisation de la série Low (plus bas)
|
Méthode d'initialisation de la série Close (prix de clôture)
|
Méthode d'initialisation de la série Spread
|
Méthode d'initialisation de la série Time
|
Méthode d'initialisation de la série TickVolume
|
Méthode d'initialisation de la série RealVolume
|
Méthodes Services
|
|
virtual PriceLevelUnit
|
Retourne l'unité du niveau de prix
|
virtual StartIndex
|
Retourne l'index de la première barre à analyser
|
virtual CompareMagic
|
Compare l'identifiant de l'Expert Advisor avec la valeur spécifiée.