- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
Low
Retourne l'élément de la série Low (plus bas) par son index.
|
double Low(
Paramètres
ind
[in] Index de l'élément.
Valeur de retour
Retourne la valeur numérique de l'élément de la série Low situé à l'index spécifié en cas de succès, sinon retourne EMPTY_VALUE.
Note
EMPTY_VALUE est retourné dans deux cas :
- La série de données n'est pas utilisée (le bit correspondant n'est pas défini).
- L'index de l'élément est en dehors de l'intervalle de la série (out of range).