Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertBaseLow 

Low

Retourne l'élément de la série Low (plus bas) par son index.

double  Low(
   int    ind         // index
   )

Paramètres

ind

[in]  Index de l'élément.

Valeur de retour

Retourne la valeur numérique de l'élément de la série Low situé à l'index spécifié en cas de succès, sinon retourne EMPTY_VALUE.

Note

EMPTY_VALUE est retourné dans deux cas :

  1. La série de données n'est pas utilisée (le bit correspondant n'est pas défini).
  2. L'index de l'élément est en dehors de l'intervalle de la série (out of range).