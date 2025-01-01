DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertOpenLong 

OpenLong

Ouvre une position longue.

virtual bool  OpenLong(
   double    price,    // prix
   double    sl,       // Stop Loss
   double    tp        // Take Profit
   )

Paramètres

price

[in]  Prix.

sl

[in] Prix du Stop Loss

tp

[in] Prix du Take Profit

Valeur de retour

vrai si l'opération a été éxécutée, sinon faux.

Note

Retourne le volume de trading (méthode LotOpenLong(...)) et ouvre une position long (méthode Buy() de l'objet Trade) si le volume de trading n'est pas égal à 0.

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Ouvre une position long ou définit un ordre limit/stop.          |
//| ENTREE :  price - prix,                                          |
//|         sl    - stop loss,                                     |
//|         tp    - take profit.                                   |
//| SORTIE : vrai si opération réalisée avec succès, sinon faux. |
//| REMARQUE : aucune. |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::OpenLong(double price,double sl,double tp)
  {
   if(price==EMPTY_VALUEreturn(false);
//--- récupère le lot pour l'ouverture
   double lot=LotOpenLong(price,sl);
//--- vérifie le lot pour l'ouverture
   if(lot==0.0) return(false);
//---
   return(m_trade.Buy(lot,price,sl,tp));
  }