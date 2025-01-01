DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertCheckCloseShort 

CheckCloseShort

Vérifie les conditions pour clôturer une position courte (short).

virtual bool  CheckCloseShort()

Valeur de retour

vrai si l'opération a été éxécutée, sinon faux.

Note

La fonction vérifie les conditions pour clôturer une position courte (ou short) (méthode CheckCloseShort() de l'objet Signal). Si les conditions sont réunies, elle ferme la position ouverte (méthode CloseShort(...)).

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Vérif. pour fermer une position courte ou supprimer un ordre limit/stop |
//| ENTREE :  aucune. |
//| SORTIE : vrai si réalisé avec succès, faux sinon. |
//| REMARQUE : aucune.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckCloseShort()
  {
   double price=EMPTY_VALUE;
//--- vérifie les opérations pour clôturer les opérations sur les positions short
   if(m_signal.CheckCloseShort(price))
      return(CloseShort(price));
//--- retour sans traitement
   return(false);
  }