Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertLotOpenShort 

LotOpenShort

Retourne le volume de trading pour une opération de type sell.

double  LotOpenShort(
   double    price,   // prix
   double    sl       // Stop Loss
   )

Paramètres

price

[in] Prix.

sl

[in]  Prix du Stop Loss.

Valeur de retour

Volume de trading (en lots) pour une opération de type sell.

Note

Cette fonction retourne le volume de trading pour une opération de type sell (méthode CheckOpenShort(...) de l'objet money management).

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Méthode pour récupérer le nb de lots d'une position short ouverte.              |
//| ENTREE :  price - prix,                                           |
//|         sl    - stop loss.                                     |
//| SORTIE : nb de lots.                                            |
//| REMARQUE : aucune. |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotOpenShort(double price,double sl)
  {
   return(m_money.CheckOpenShort(price,sl));
  }