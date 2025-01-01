LotOpenShort

Retourne le volume de trading pour une opération de type sell.

double LotOpenShort(

double price,

double sl

)

Paramètres

price

[in] Prix.

sl

[in] Prix du Stop Loss.

Valeur de retour

Volume de trading (en lots) pour une opération de type sell.

Note

Cette fonction retourne le volume de trading pour une opération de type sell (méthode CheckOpenShort(...) de l'objet money management).

Implémentation