CExpertNoWaitEvent 

NoWaitEvent

Réinitialise le flag d'attente d'évènement.

void  NoWaitEvent(
   ENUM_TRADE_EVENTS    event         // flag
   )

Paramètres

event

[in]  Flag avec la liste d'évènements à réinitialiser (énumération ENUM_TRADE_EVENTS).

Valeur de retour

Aucune.

Flags d'Evènement

//--- flags des évènements attendus
enum ENUM_TRADE_EVENTS
  {
   TRADE_EVENT_NO_EVENT              =0,         // aucun évènement attendu
   TRADE_EVENT_POSITION_OPEN         =0x1,       // en attente de l'évènement "ouverture d'une position"
   TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_CHANGE=0x2,       // en attente de l'évènement "modification du volume d'une position"
   TRADE_EVENT_POSITION_MODIFY       =0x4,       // en attente de l'évènement "modification de l'ordre stop d'une position"
   TRADE_EVENT_POSITION_CLOSE        =0x8,       // en attente de l'évènement "clôture d'une position"
   TRADE_EVENT_POSITION_STOP_TAKE    =0x10,      // en attente de l'évènement "déclenchement de l'ordre stop d'une position"
   TRADE_EVENT_ORDER_PLACE           =0x20,      // en attente de l'évènement "placement d'un ordre en attente"
   TRADE_EVENT_ORDER_MODIFY          =0x40,      // en attente de l'évènement "modification d'un ordre en attente"
   TRADE_EVENT_ORDER_DELETE          =0x80,      // en attente de l'évènement "suppression d'un ordre en attente"
   TRADE_EVENT_ORDER_TRIGGER         =0x100      // en attente de l'évènement "déclenchement d'un ordre en attente"
  };