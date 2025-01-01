//--- flags des évènements attendus

enum ENUM_TRADE_EVENTS

{

TRADE_EVENT_NO_EVENT =0, // aucun évènement attendu

TRADE_EVENT_POSITION_OPEN =0x1, // en attente de l'évènement "ouverture d'une position"

TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_CHANGE=0x2, // en attente de l'évènement "modification du volume d'une position"

TRADE_EVENT_POSITION_MODIFY =0x4, // en attente de l'évènement "modification de l'ordre stop d'une position"

TRADE_EVENT_POSITION_CLOSE =0x8, // en attente de l'évènement "clôture d'une position"

TRADE_EVENT_POSITION_STOP_TAKE =0x10, // en attente de l'évènement "déclenchement de l'ordre stop d'une position"

TRADE_EVENT_ORDER_PLACE =0x20, // en attente de l'évènement "placement d'un ordre en attente"

TRADE_EVENT_ORDER_MODIFY =0x40, // en attente de l'évènement "modification d'un ordre en attente"

TRADE_EVENT_ORDER_DELETE =0x80, // en attente de l'évènement "suppression d'un ordre en attente"

TRADE_EVENT_ORDER_TRIGGER =0x100 // en attente de l'évènement "déclenchement d'un ordre en attente"

};