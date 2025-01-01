DocumentationSections
OnChartEvent

Gestionnaire de l'évènement OnChartEvent.

virtual void  OnChartEvent(
   const int     id,       // identifiant d'évènement
   const long&   lparam,   // paramètre de type long
   const double  dparam,   // paramètre de type double
   const string  sparam    // paramètre de type string
   )

Paramètres

id

[in]  Identifiant d'évènement.

lparam

[in] Paramètre d'évènement de type long.

dparam

[in]  Paramètre d'évènement de type double.

sparam

[in]  Paramètre d'évènement de type string.

Valeur de retour

Aucune.