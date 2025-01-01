Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertBaseCompareMagic InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic CompareMagic Compare l'identifiant de l'Expert Advisor avec la valeur spécifiée. virtual bool CompareMagic( ulong magic // Valeur de comparaison ) Paramètres magic [in] Valeur de comparaison. Valeur de retour vrai s'ils sont égaux, faux sinon. StartIndex CExpert