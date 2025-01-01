DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertBaseCompareMagic 

CompareMagic

Compare l'identifiant de l'Expert Advisor avec la valeur spécifiée.

virtual bool  CompareMagic(
   ulong  magic    // Valeur de comparaison
   )

Paramètres

magic

[in]  Valeur de comparaison.

Valeur de retour

vrai s'ils sont égaux, faux sinon.