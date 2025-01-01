DocumentationSections
DeleteOrders

Supprime tous les ordres.

virtual bool  DeleteOrders()

Valeur de retour

vrai si l'opération a été éxécutée, sinon faux.

Note

Supprime tous les ordres (DeleteOrder() pour tous les ordres).

Implémentation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Supprime tous les ordres limite/stop                             |
//| ENTREE : aucune.                                                  |
//| SORTIE : vrai si opération réalisée avec succès, faux sinon. |
//| REMARQUE : aucune. |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::DeleteOrders()
  {
   bool result=false;
   int  total=OrdersTotal();
//---
   for(int i=total-1;i>=0;i--)
     {
      if(m_order.Select(OrderGetTicket(i)))
        {
         if(m_order.Symbol()!=m_symbol.Name()) continue;
         result|=DeleteOrder();
        }
     }
//---
   return(result);
  }