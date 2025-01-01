CheckTradeState

Compare l'état courant avec celui sauvegardé et appelle le gestionnaire d'évènement correspondant.

bool CheckTradeState()

Valeur de retour

vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon.

Note

Elle vérifie le nombre de positions, d'ordres, de deals et les ordres historiques en comparant les valeurs sauvegardées par la méthode HistoryPoint() . Si l'historique de trading a changé, cette fonction appelle le gestionnaire d'évènement virtuel correspondant.